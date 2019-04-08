|
|
Заброшенные дома, которые завораживают своей необычной красотой (Фото)
Бритт-Мари Бай (Britt Marie Bye) — фотограф, базирующийся в Осло, Норвегия. В течение нескольких лет она фотографирует заброшенные дома, расположенные в Норвегии за Северным полярным кругом. Проведя немало времени на севере, фотограф полностью влюбилась в непредсказуемую погоду, впечатляющие пейзажи, интенсивный и постоянно меняющееся освещение, теплоту людей и бесконечные возможности, поэтому она переехала в эту страну. Она продала свою квартиру, попрощалась с семьёй и друзьями и начала новую жизнь на Скандинавском полуострове.
Забавные снимки животных, которые заставят вас долго улыбаться
Загадочные и мрачные леса, которые пощекочут вам нервы (Фото)
Примеры, почему на кухню нельзя пускать людей, у которых руки не с того места
Смешно до слез: почему девушек не стоит пускать за руль
Богатые и счастливые люди из Северной Кореи (Фото)
Умора да и только: веселые селфи от людей с чувством юмора
Невероятно: потрясающие фотографии, сделанные из кабины авиалайнера (Фото)
Интервальное голодание: плюсы, минусы, советы
Чудики из соцсетей: смешные снимки из всего Интернета
"Мы ласточки, просто ели после шести": смешные снимки пингвинов, которые наполнят Вас позитивом
Геометрия растений: снимки, которые станут раем для перфекциониста (Фото)
Маленький балкон: интересные решения для его обустройства (Фото)
Детский произвол: фотографий о нелегкой жизни животных в домах где есть дети
С ними не заскучаешь: забавные фотографии детишек
Фото по-голливудски: секреты для девушек с пышными формами
Много вопросов, но мало ответов: фото, которые поднимут Вам настроение
Смешные фото питомцев, которых хозяева взяли с собой на роботу
Уморительные снимки животных, которые поднимут вам настроение
Животные нашей планеты, которые находятся на грани вымирания (Фото)
Давайте посмеемся: забавные картинки, для поднятия настроения
Весенний маникюр 2019: яркие и интересные идеи для Ваших ноготков (Фото)
Барселона - Атлетико: лучшие моменты матча (Фото)
Ох уж эти переводчики: киноляпы в зарубежных фильмах с переводами русских слов
Духовное наследие: уникальные храмы мира, от вида которых захватывает дух (Фото)
Прикольные картинки, которые точно поднимут вам настроение