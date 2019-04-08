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Понедельник, 08.04.2019
Монголия в глазах француза: впечатления человека, который путешествует по стране 17 лет (Фото)
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Монголия в глазах француза: впечатления человека, который путешествует по стране 17 лет (Фото)

Фотограф Фредерик Лагранж влюбился в Монголию еще в детстве, по рассказам деда. Много лет, фотографируя для знаменитых журналов и брендов - Vanity Fair, GQ, Louis Voitton, - он при каждой возможности бросал свою привычную жизнь в Нью-Йорке и уезжал в Монголию, чтобы общаться с местными жителями и документировать их жизнь на фото. Лишь теперь, 17 лет спустя, он показал публике свой фотороман, рассказав о своих долгих отношениях с Монголией.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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