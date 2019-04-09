Как выглядят необычные государственные границы в реальности (Фото) Политика - интересная штука, которая так или иначе влияет на жизнь каждого из нас. Но сегодня не об этом. Сегодня мы посмотрим, как политика повлияла на границы различных государств. И если вы ожидаете увидеть здесь границы с традиционными КПП, то приготовьтесь удивиться. Эти фотографии демонстрируют то, насколько невероятной и даже абсурдной может быть политика государств в отношении своих границ. А также то, как соседние государства решают одни и те же вопросы.