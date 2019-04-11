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Четверг, 11.04.2019
Мир якудзы глазами европейца: Жизнь среди японских мафиози (Фото)
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Мир якудзы глазами европейца: Жизнь среди японских мафиози (Фото)

Бельгийский фотограф Антон Кастерс специализируется на долгосрочных проектах. В 2011 году вышел его первый фотоальбом про якудза — японские группировки организованной преступности, которые он фотографировал на протяжении двух лет. В Японии около 50 тысяч якудза, что делает их одним из самых крупных преступных синдикатов в мире.
bigpicture.ru
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Япония, Якудза, Арт-проект, Антон Кастерс.
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