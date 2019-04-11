Мир якудзы глазами европейца: Жизнь среди японских мафиози (Фото) Бельгийский фотограф Антон Кастерс специализируется на долгосрочных проектах. В 2011 году вышел его первый фотоальбом про якудза — японские группировки организованной преступности, которые он фотографировал на протяжении двух лет. В Японии около 50 тысяч якудза, что делает их одним из самых крупных преступных синдикатов в мире.