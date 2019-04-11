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Четверг, 11.04.2019
Не просто линия на карте: Самые необычные границы государств (Фото)
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Не просто линия на карте: Самые необычные границы государств (Фото)

Политика — интересная штука, которая так или иначе влияет на жизнь каждого из нас. Но сегодня не об этом. Сегодня мы посмотрим, как политика повлияла на границы различных государств. И если вы ожидаете увидеть здесь границы с традиционными КПП, то приготовьтесь удивиться. Эти фотографии демонстрируют то, насколько невероятной и даже абсурдной может быть политика государств в отношении своих границ. А также то, как соседние государства решают одни и те же вопросы.
bigpicture.ru
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