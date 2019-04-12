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Пятница, 12.04.2019
Мир немного устал от туристов: новые запреты и ограничения
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Мир немного устал от туристов: новые запреты и ограничения

С каждым годом путешествия становятся все более доступными: билеты на самолет дешевеют, а также дешевеют отели и туры. Но мы когда-нибудь думали о том, что чувствуют местные жители, когда улицы заполнены посетителями? Не все туристы вежливы и готовы уважать традиции и исторические ценности другой страны. Нам не пришлось тратить много времени на поиски доказательств того, что мир немного устал от туристов. Новые запреты и ограничения говорят сами за себя.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
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