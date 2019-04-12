Мир немного устал от туристов: новые запреты и ограничения

С каждым годом путешествия становятся все более доступными: билеты на самолет дешевеют, а также дешевеют отели и туры. Но мы когда-нибудь думали о том, что чувствуют местные жители, когда улицы заполнены посетителями? Не все туристы вежливы и готовы уважать традиции и исторические ценности другой страны. Нам не пришлось тратить много времени на поиски доказательств того, что мир немного устал от туристов. Новые запреты и ограничения говорят сами за себя.