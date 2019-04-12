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Пятница, 12.04.2019
Соло-путешествие: лучшие острова для одиночек
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Соло-путешествие: лучшие острова для одиночек

Открыть для себя потрясающие места на карте мира можно не только путешествуя в компании, но и в одиночку. Далеким от подобного отдыха туристам идея кажется безумной, но это только на первый взгляд. На деле же соло-путешествия имеют уйму преимуществ, начиная от того, что вам не придется постоянно кого-то ждать или подстраиваться и заканчивая отсутствием необходимости идти на компромиссы. Будет ли путешествие скучным или увлекательным зависит только от вас. Свобода в планах и действиях предоставляет практически безграничный простор для поиска новых впечатлений. Однако, каким бы насыщенным не был ваш план, он будет совершенно бесполезен, если изначально неправильно выбрать направление. Конечно, уехать одному можно в любую точку Земли, но чтобы отдых прошел во всех отношениях замечательно, лучше выбрать такую локацию, где никто не помешают вашему уединению, но при этом вам будет чем заняться.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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20:07 Сегодня Телеграф
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