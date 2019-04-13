Новая Зеландия: правда и мифы о стране в южно-западной части Тихого океана

Новая Зеландия - это где-то в Австралии Лучше не произносите этого при новозеландцах. Никогда. Новая Зеландия - совершенно самостоятельная страна, состоящая из двух островов: Северного и Южного, разделенных между собой проливом Кука. Отсюда до Австралии более 2000 км по морю. Новая Зеландия - небольшая страна, где все друг друга знают На самом деле Новая Зеландия превосходит Великобританию по площади, а население страны составляет почти 5 млн жителей. И хотя сами новозеландцы утверждают, что здесь срабатывает теория двух рукопожатий вместо шести, как в остальном мире, конечно же, все не могут быть знакомы друг с другом.