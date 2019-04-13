Эстетическое наслаждение: фантастические пейзажи Намибии (Фото)

Хоугаард Малан из Южной Африки путешествуя по Африке собрал огромную коллекцию фоторабот, посвященную этому континенту. Ниже представлены фотографии сделанные им в пустыне Намиб, которая занимает большую часть государства Намибия.