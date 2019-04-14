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Понедельник, 15.04.2019
Взгляд в прошлое: Романтичный Париж 50-х годов (Фото)
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Взгляд в прошлое: Романтичный Париж 50-х годов (Фото)

Предлагаем вам совершить увлекательную фотоэкскурсию по улочкам Парижа 50-х годов. Давайте насладимся атмосферой того времени и посмотрим, как выглядел этот город через объектив фотографа по имени Кис Шерер.
trinixy.ru
Фото: trinixy.ru
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23:50 Вс, 14 Апрель 2019 Телеграф
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