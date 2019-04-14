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Взгляд в прошлое: Романтичный Париж 50-х годов (Фото)
Предлагаем вам совершить увлекательную фотоэкскурсию по улочкам Парижа 50-х годов. Давайте насладимся атмосферой того времени и посмотрим, как выглядел этот город через объектив фотографа по имени Кис Шерер.
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