Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
ТОП-10 самых малопосещаемых стран мира
1 / 12

ТОП-10 самых малопосещаемых стран мира

Ежегодно Всемирная туристическая организация Объединенных Наций (UNWTO) составляет рапорт самых посещаемых стран в мире под названием "UNWTO Tourism Highlights". В авангарде стран, наиболее посещаемых туристами, как были, так и остались: Франция (83 миллиона туристов), США (69,8 миллиона туристов), Испания (60,7 миллиона туристов), Китай (55,7 миллиона туристов) и Италия (47,7 миллиона туристов). На основании данных, представленных в этом материале, мы решили показать вам 10 самых малопосещаемых стран мира.
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Туризм, Турист, Путешествия, Страны, Малопосещаемые страны.
22:18 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь