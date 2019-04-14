ТОП-10 самых малопосещаемых стран мира Ежегодно Всемирная туристическая организация Объединенных Наций (UNWTO) составляет рапорт самых посещаемых стран в мире под названием "UNWTO Tourism Highlights". В авангарде стран, наиболее посещаемых туристами, как были, так и остались: Франция (83 миллиона туристов), США (69,8 миллиона туристов), Испания (60,7 миллиона туристов), Китай (55,7 миллиона туристов) и Италия (47,7 миллиона туристов). На основании данных, представленных в этом материале, мы решили показать вам 10 самых малопосещаемых стран мира.