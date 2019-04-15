Для истинных гурманов: Интересные города, в которых можно вкусно покушать

Мы привыкли думать, что лучшая кухня - в Париже, Риме, Праге и Токио, но в мире много других мест с достойными кулинарными традициями. Вот список из 11 таких городов и главных ресторанов, рынков и блюд, за которые их стоит ценить.