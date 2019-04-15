Любовь витает в воздухе: идеальные города для романтических путешествий

Старый континент имеет отличные места, где можно насладиться непревзойденным романтическим путешествием. Некоторые романтические города Европы стали идеальным местом для пар, желающих провести время особенно, от простой поездки до медового месяца. Если вы ищете лучшее место для организации отдыха с вашим партнером, стоит обратить внимание на следующие города.