Мир "Аватара" в реальности: Живописный парк с цветущими глициниями в Японии (Фото)

Каждый год во второй половине апреля в цветочный парк Асикага (Ashikaga Flower Park) в префектуре Тотиги (Tochigi) съезжаются посетители со всего мира, чтобы увидеть потрясающие цветущие глицинии.