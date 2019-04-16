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Вторник, 16.04.2019
Неизвестная Швейцария: Удивительные факты, которые повергнут вас в шок
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Неизвестная Швейцария: Удивительные факты, которые повергнут вас в шок

Что вы знаете о Швейцарии? Наверное, многие знают, что эта страна не является членом ни одного военного альянса и также не является членом евросоюза. еще больше людей знает, что там производится любимый многими шоколад Toblerone, и что экономика Швейцарии является одной из самых стабильных в мире. У каждой страны, как известно, есть свои плюсы и минусы, сильные и слабые стороны, и даже такая развитая страна, как Швейцария, не минула этой участи. Например, печеное кошачье или собачье мясо уже давно является здесь традиционным рождественским блюдом.
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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