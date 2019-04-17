Невообразимая красота планеты с большой высоты (Фото) Небо не знает границ, и дрон-фотографии в последние годы стали чрезвычайно популярны! Ведь нам открывается новая возможность взглянуть на нашу планету с непривычного ракурса! И если раньше виды с птичьего полета были чем-то таинственным и недоступным, то теперь это уже не так.