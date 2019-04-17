Спокойствие в постоянном движении: Индия на снимках фотографа из Бельгии (Фото)

Юрий Андрис — фотограф из Бельгии. Юрий создает фотопроекты, которые публикуются National Geographic, GUP Magazine, Ignant и Aint-Bad и др. «Я хотел найти спокойствие в постоянном движении среди всех этих ярких цветов», — говорит Андрис о своей серии фотографий «Индия».