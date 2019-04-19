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Страна вечных песков и древних цивилизаций: обыденная жизнь египтян (Фото)
Подборка фотографий повседневной жизни в Египте. Это государство, расположенное в Северной Африке и на Синайском полуострове Азии и являющееся поэтому страной двух материков. На северо-востоке граничит с Израилем, Сектором Газа. На юге с Суданом. На западе с Ливией. На севере территория омывается водами Средиземного, на востоке — Красного морей. Оба моря соединены посредством искусственно сооружённого Суэцкого канала. По оценкам 2015 года население страны составляло 88 487 396 человек, площадь: 1 001 450 км².
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