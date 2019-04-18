Время изменчиво: Как с годами менялись самые крупные города планеты (Фото)

Развитие городов не стоит на месте, а сами города превращаются в настоящие каменные джунгли. Хотите посмотреть, как с годами изменились такие мегаполисы, как Думай, Токио, Нью-Йорк, Москва и другие города? В продолжении поста вы увидите фотографии в стиле "тогда и сейчас".