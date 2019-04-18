Скачать
Четверг, 18.04.2019
Время изменчиво: Как с годами менялись самые крупные города планеты (Фото)
1 / 30

Время изменчиво: Как с годами менялись самые крупные города планеты (Фото)

Развитие городов не стоит на месте, а сами города превращаются в настоящие каменные джунгли. Хотите посмотреть, как с годами изменились такие мегаполисы, как Думай, Токио, Нью-Йорк, Москва и другие города? В продолжении поста вы увидите фотографии в стиле "тогда и сейчас".
trinixy.ru
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Страны, Крупные города до и после, Как изменились города, Современные города.
20:31 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь