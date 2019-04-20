Великолепные снимки путешествий и приключений талантливого фотографа (Фото)

Алекс Стед (Alex Stead) — талантливый фотограф, авантюрист и звезды Instagram, проживающий в Лондоне, Великобритания. Он фокусируется в основном на путешествиях, уличной и пейзажной фотографии. Алекс путешествовал по всему миру, чтобы запечатлеть великолепные фотографии путешествий и приключений. У него более 1,3 млн подписчиков в Instagram.