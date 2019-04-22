Вторая версия Силенда: Амбициозный замысел "страны свободы" посреди Тихого океана (Фото) По информации «Daily Mail», в 2022 году в Тихом океане появится независимая плавающая страна. План строительства говорит о сооружении острова-города, который изначально будет включать в себя 300 домов, а также ресторанов, офисов, отелей и полноценной инфраструктуры. Находиться плавучий город будет неподалеку от острова Таити, «страна» будет жить вне правительственных законов, а жители будут пользоваться для расчетов собственной криптовалютой Vayron.