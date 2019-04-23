Вдали от туристов: Живописные но малоизвестные места планеты (Фото)

Знаменитые города мира дарят туристам множество впечатлений! Яркие огни мегаполиса, калейдоскоп достопримечательностей, море развлечений… Но в каждой стране, как и в театре, непременно что-то важное остается за кулисами. Выезжая за пределы столиц, мы открываем для себя обычаи коренных жителей, маленькие улочки красивых поселений, необычные строения былых веков, чудесные этнические домики и дивные уголки природы. Виртуальное путешествие по 15 провинциальным местам планеты, раскрывающим истинный характер страны.