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Вторник, 23.04.2019
Вдали от туристов: Живописные но малоизвестные места планеты (Фото)
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Вдали от туристов: Живописные но малоизвестные места планеты (Фото)

Знаменитые города мира дарят туристам множество впечатлений! Яркие огни мегаполиса, калейдоскоп достопримечательностей, море развлечений… Но в каждой стране, как и в театре, непременно что-то важное остается за кулисами. Выезжая за пределы столиц, мы открываем для себя обычаи коренных жителей, маленькие улочки красивых поселений, необычные строения былых веков, чудесные этнические домики и дивные уголки природы. Виртуальное путешествие по 15 провинциальным местам планеты, раскрывающим истинный характер страны.
terraoko.com
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