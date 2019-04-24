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Среда, 24.04.2019
Прекрасные уголки нашей планеты, которые надо посетить, пока они не исчезли
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Прекрасные уголки нашей планеты, которые надо посетить, пока они не исчезли

Глобальное потепление — о нем говорят десятилетиями, но мы его не чувствуем, повышение уровня Мирового океана как-то далеко от нас и не воспринимается как опасность. Между тем есть большое количество прекрасных уголков нашей планеты, на которые эти изменения оказывают огромное и губительное воздействие. Мы составили список мест — украшений нашей планеты, которые мы рискуем потерять по причине глобального потепления, влияния промышленности или большой туристической активности.
Фото: bigpicture.ru
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