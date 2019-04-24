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Среда, 24.04.2019
Город меняет жизнь: Истории людей, которые выбрались из провинции и не пожалели об этом
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Город меняет жизнь: Истории людей, которые выбрались из провинции и не пожалели об этом

Молодёжь всегда будет стремиться переезжать в более крупные города, и это нормально. В крупных городах кипит жизнь, там больше возможностей и вообще всего. Кто-то начинает свой переезд с поступления в ВУЗ, а кто-то ждёт более зрелого возраста, после чего начинает искать работу в другом городе. Жизнь в большом городе совсем другая, по большей части потому, что здесь другие люди, глядя на которых, ты и сам начинаешь меняться. Сайт Buzzfeed попросил своих читателей показать и рассказать, что случилось после того, как они покинули свои родные города и переехали жить в более крупные. 17 реальных историй ждут вас далее.
4tololo.ru
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