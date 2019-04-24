Разочаровательно: Взгляд на популярные места мира под другим углом

Мы составляем много рейтингов, подсказывающих путешественникам лучшие места для посещения в мире. Но как быть с теми местами, куда ехать не стоит? Оставим в стороне совсем уж невзрачные городишка и сосредоточимся на тех городах, чьи названия на слуху, но на деле они оказываются недостойными внимания.