Когда нет времени на путешествия: подборка фото повседневной жизни в Мьянме (Фото)

Подборка фотографий повседневной жизни в Мьянме. Страна также известна как Би́рма — государство в Юго-Восточной Азии, расположено в западной части полуострова Индокитай. По результатам переписи 2014 года, население страны составило 51 419 420 человек, площадь: 678 500 км²