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Среда, 24.04.2019
Когда нет времени на путешествия: подборка фото повседневной жизни в Мьянме (Фото)
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Когда нет времени на путешествия: подборка фото повседневной жизни в Мьянме (Фото)

Подборка фотографий повседневной жизни в Мьянме. Страна также известна как Би́рма — государство в Юго-Восточной Азии, расположено в западной части полуострова Индокитай. По результатам переписи 2014 года, население страны составило 51 419 420 человек, площадь: 678 500 км²
zefirka.net
фото: zefirka.net
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