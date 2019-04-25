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Четверг, 25.04.2019
Удивительная Исландия: вид с птичьего полета (Фото)
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Удивительная Исландия: вид с птичьего полета (Фото)

Габор Надь (Gábor Nagy) — фриланс-фотограф из Будапешта, Венгрия, альфа-посол бренда Sony. Любовь к горным пейзажам сформировалась у него еще в детстве, а с течением времени походы и горные подъемы приобрели для него новое значение, когда он стал брать с собой камеру. Теперь он наиболее активен осенью и зимой, отправляясь на поиски лёгкого изменения цвета, когда погода и время года влияют на пейзаж. Он специализируется на арктических регионах, таких как Исландия и Норвегия, и высокогорных регионах, таких как Доломиты, Австрийские, Немецкие, Словенские Альпы и Высокие Татры. Предлагаем вашему вниманию завораживающие пейзажи Габора Надя, которые он сделал во время поездки по Исландии:
bugaga.ru
Фото: Instagram
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