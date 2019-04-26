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Топ-25 курортных мест, где можно без проблем заняться сноркелингом
Надоели холода? Стоило солнцу пару дней поулыбаться нам, а мы уже грезим о лете. Что ж, почему бы действительно не подумать о том, где и как вы хотите провести отпуск … Вот только давайте без праздного лежания у бассейна или, что еще хуже, на даче в 50 км от города. Мыслите шире! Почему бы не спланировать активный отдых, полный впечатлений? Например, заняться сноркелингом в одном из самых живописных в мире мест. Тем более что мы подготовили для вас целый список таких мест.
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