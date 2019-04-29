Важно: вся правда о туристических достопримечательностях Приближается туристический сезон и тысячи людей отправляются в места, посетить которые они мечтали весь год. Зачастую мы воображаем себе эти места совсем иначе, чем они выглядят в действительности. Чтобы подготовиться к встрече с реальностью, не быть разочарованными и не испортить себе впечатления от отдыха, предлагаем ознакомиться с истинным положением дел в наиболее посещаемых туристами местах нашей планеты.