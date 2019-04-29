Экзотические сладости: Фрукты, о существовании которых многие даже не подозревали (Фото)

Несмотря на то, что на полках супермаркетов полным-полно самых разнообразных и экзотических фруктов, мы не можем знать их все. Даже самые заядлые путешественники, пробовавшие или, по крайней мере, видевшие огромное количество фруктов будут удивлены тому многообразию сладких плодов, которые мы собрали для вас в этой статье.