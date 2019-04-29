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Без приукрашивания и с юмором: Таиланд - вид изнутри
Как говорит народная пословица: «Хорошо там, где нас нет». Действительно, многие наши соотечественники при первой же возможности норовят улизнуть за границу хотя бы на недельку в отпуск. В последнее время особой популярностью пользуются туристические путевки в Таиланд, который рекламируется как настоящий рай на земле. Впрочем, на самом деле там далеко не всё так гладко, как обещает реклама. Мы собрали веселые снимки из Таиланда, глядя на которые начинаешь понимать, почему агентства предлагают столько горящих туров в эту страну. Всё дело в том, что местные жители просто жгут напалмом!
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