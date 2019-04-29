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Понедельник, 29.04.2019
Не райское место: Самый "мусорный" остров Тилафуши в мире (Фото)
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Не райское место: Самый "мусорный" остров Тилафуши в мире (Фото)

Восхитительные Мальдивские острова, расположенные в Индийском океане к юго-западу от южной оконечности Индостана, знамениты на весь мир замечательными песчаными пляжами и бирюзово-голубой водой. Мало кто знает о грязной стороне этой красоты. Всего в нескольких милях к западу от столицы Мальдив и одного из самых населенных островов на планете Мале находится остров Тилафуши, на котором устроена муниципальная свалка.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Мальдивы, Индийский океан, Остров Тилафуши, Остров Мале, Самый грязный остров в мире.
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