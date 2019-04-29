Не райское место: Самый "мусорный" остров Тилафуши в мире (Фото) Восхитительные Мальдивские острова, расположенные в Индийском океане к юго-западу от южной оконечности Индостана, знамениты на весь мир замечательными песчаными пляжами и бирюзово-голубой водой. Мало кто знает о грязной стороне этой красоты. Всего в нескольких милях к западу от столицы Мальдив и одного из самых населенных островов на планете Мале находится остров Тилафуши, на котором устроена муниципальная свалка.