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Вторник, 30.04.2019
Жизнь в муравейнике: Взгляд туриста на бюджетное жилье в Гонконге (Фото)
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Жизнь в муравейнике: Взгляд туриста на бюджетное жилье в Гонконге (Фото)

Мы уже не раз видели посты о том, насколько маленькими могут быть квартиры в густонаселенных городах мира. На этот раз вы увидите, что такое «бюджетное жилье» в самом центре Гонконга, причем, это одно из лучших предложений по соотношению цена/качество. В Гонконге всегда были проблемы с жилплощадью, ведь центральный остров весьма невелик, а его огромная часть — зеленые джунгли.
mainfun.ru
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