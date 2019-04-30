Жизнь в муравейнике: Взгляд туриста на бюджетное жилье в Гонконге (Фото)

Мы уже не раз видели посты о том, насколько маленькими могут быть квартиры в густонаселенных городах мира. На этот раз вы увидите, что такое «бюджетное жилье» в самом центре Гонконга, причем, это одно из лучших предложений по соотношению цена/качество. В Гонконге всегда были проблемы с жилплощадью, ведь центральный остров весьма невелик, а его огромная часть — зеленые джунгли.