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Куба, какой ее никто не видел: Фотопроект стоимостью в миллион долларов
«Никто не мог снять эту страну с высоты из-за политического режима и технических трудностей. Я думал, это было бы удивительно стать первым человеком на планете, который сможет убедить кубинское правительство дать разрешение на съемки.» Так начиналась долгая история литовского фотографа Marius Jovaiša, которые потратил не так давно два года только на сбор необходимых документов и бюрократическую волокиту, чтобы снять Кубу, которую никто и никогда не видел раньше. Одна из технических трудностей, с которой столкнулся литовский фотограф — невозможность арендовать подходящий вертолет для съемок. В наличие в Гаване был только здоровый Ми-8 российского производства. В итоге, фотограф купил в Австралии изготовленный на заказ сверхлегкий мотодельтаплан. В общей сложности, на проект «Невидимая Куба» ушло 5 лет и миллион долларов, но это того стоило: бирюзовое море, белый песок, старинные деревни, красивые горы и города, застывшие во времени. И все это было впервые снято с высоты.
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