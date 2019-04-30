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Вся красота Австралии в нескольких кадрах (Фото)
Поездка в Австралию - мечта любого путешественника. С уверенностью можно сказать: турист, собирающийся в эту страну, должен не бояться превратиться в красного рака от палящего солнца, быть готовым больше суток добираться до континента на перекладных и не смущаться фантастических гадов, которых здесь предостаточно. За силу духа и несгибаемый характер Австралия сполна вознаграждает своим географическим, природным и экскурсионным разнообразием. Ажурные архипелаги Большого Барьерного рифа, древние монолиты, живописные побережья, ну просто идеальные волны для серферов и милые коалы для всех остальных - это далеко не все, что ожидает смельчаков в этой стране. Не забудем прибавить к этому великолепные пляжи и практически круглогодичную хорошую погоду. В общем, кажется, пора со следующей зарплаты начинать копить деньги на поездку в Австралию.
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