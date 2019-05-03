Таким Китай вы еще не видели (Фото)

Искать повседневность проще всего на окраине. Центр зачастую слишком глянцевый и опрятный, как красивый кадр с открытки. За архитектурными памятниками, запахами из кафе и булочных, криками зазывал подчас не замечаешь самого главного - людей. Выдернуть неподдельный фрагмент чьей-то жизни - успех для любого фоторепортера. Когда абориген видит наведенную на него камеру туриста, он меняется в лице. Будто это не фотоаппарат, а РПГ. Он думает: "Какого черта этот белый задумал? Что ему нужно? Не вуайерист ли он часом?" Снимать нужно тайно, в стиле папарацци. Как только вы встречаетесь с объектом внимания глазами - химия момента потеряна навсегда.