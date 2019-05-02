"Люди Озера": Необычные плавучие острова на озере Титикака На озере Титикака есть уникальная достопримечательность - более 40 плавучих островов Урос, на которых живет древняя раса. Стоит отметить и то, что люди Уроса предшествовали эпохе инков на тысячелетия, а называют они себя "людьми Озера".