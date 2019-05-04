Красивые аэрофотоснимки Исландии

Талантливый фотограф и художник Габор Наги, специализирующийся в основном на пейзажной и уличной фотографии, показал, как выглядит Исландия с высоты птичьего полета. От озер, водопадов и лавовых полей просто дух захватывает.