Горы, птицы, приключения: 12 причин посетить Непал

Это азиатское государство становится все более популярным туристическим направлением благодаря своей удивительной природе и массе достопримечательностей. Сюда отправляются любители экологического туризма, желающие единения с природой, обретения умиротворения и восстановления душевных сил. В этом выпуске мы приведем дюжину причин, по которым стоит посетить Непал.