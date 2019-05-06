Причудливые и выразительные: самые необычные острова Природные объекты очень часто имеют самые неожиданные и причудливые формы. Некоторые сразу же бросаются в глаза, другие можно заметить, только находясь на достаточно большом расстоянии от предмета. Острова всегда имеют очень сложную форму, которая к тому же меняется год от года. Некоторые из них имеют настолько причудливые и выразительные очертания, которым позавидует любой профессиональный ландшафтный дизайнер.