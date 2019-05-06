Экстрим в Китае: что стоит попробовать любителям острых ощущений (Фото) За последние годы в Китае появилось множество новых экстремальных развлечений. Это и прозрачный мост, и навесные канатные дороги, и опасные смотровые площадки… От одних только фотографий дух захватывает! Посмотрите сами.