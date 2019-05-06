"Benvenuti in Italia": удивительные и странные факты об Италии (Фото) Buongiorno ragazzi (доброе утро, ребята). Италия - это чудесная страна, куда хочется вернуться (если вы там уже были) и где так хочется побывать (если в вашей жизни еще не было счастья итальянской поездки). В конце концов, жемчужина Апеннинского полуострова славится не только потрясающими по своей красоте городами, но и богатой культурой, изысканной кухней, модной одеждой и вином непревзойденного качества. Но, помимо очевидных вещей, Италия также полна сюрпризов, и сегодня мы решили поделиться с вами удивительными и иногда довольно странными фактами об этой стране пиццы и гондол. Итак, начнем…