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Понедельник, 06.05.2019
"Benvenuti in Italia": удивительные и странные факты об Италии (Фото)
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"Benvenuti in Italia": удивительные и странные факты об Италии (Фото)

Buongiorno ragazzi (доброе утро, ребята). Италия - это чудесная страна, куда хочется вернуться (если вы там уже были) и где так хочется побывать (если в вашей жизни еще не было счастья итальянской поездки). В конце концов, жемчужина Апеннинского полуострова славится не только потрясающими по своей красоте городами, но и богатой культурой, изысканной кухней, модной одеждой и вином непревзойденного качества. Но, помимо очевидных вещей, Италия также полна сюрпризов, и сегодня мы решили поделиться с вами удивительными и иногда довольно странными фактами об этой стране пиццы и гондол. Итак, начнем…
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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