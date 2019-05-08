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Среда, 08.05.2019
ТОП-10 сaмыx кpасивых деревень в мире
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ТОП-10 сaмыx кpасивых деревень в мире

Мегаполис прекрасен множеством вариантов выбора, где отдохнуть, где учиться, где работать, где питаться и как, но среди этого изобилия так мало настоящего. Редко люди из маленьких деревень и городков хотят уехать в большой город. Главное богатство маленьких городков — люди и природа. Тут царит здоровая атмосфера, местные обычаи, к сожалению, забытые в большом городе. Деревня — маленький город, где население меньше, воздух чище, еда полезней и люди добрее. Таких деревень много по всему миру, но есть самые красивые, описанные в этой статье.
most-beauty.ru
Фото: most-beauty.ru
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Туризм, Путешествие, Деревни, Красивие деревни.
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