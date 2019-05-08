ТОП-10 сaмыx кpасивых деревень в мире Мегаполис прекрасен множеством вариантов выбора, где отдохнуть, где учиться, где работать, где питаться и как, но среди этого изобилия так мало настоящего. Редко люди из маленьких деревень и городков хотят уехать в большой город. Главное богатство маленьких городков — люди и природа. Тут царит здоровая атмосфера, местные обычаи, к сожалению, забытые в большом городе. Деревня — маленький город, где население меньше, воздух чище, еда полезней и люди добрее. Таких деревень много по всему миру, но есть самые красивые, описанные в этой статье.