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Среда, 08.05.2019
Сказочные замки, которые могли бы стать прототипами реальных декораций к сериалу "Игры престолов"
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Сказочные замки, которые могли бы стать прототипами реальных декораций к сериалу "Игры престолов"

Вестерос - один из континентов вымышленного мира из знаменитой саги "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Книга сама по себе богата описаниями многих красивых мест, где проходят главные события. В сериале большую часть сцен снимают в специально построенных для этого павильонах, однако многие реальные города стали прообразом вымышленных достопримечательностей "Игры престолов". Итак, давайте посмотрим, какие реальные места могли бы стать прототипами "достопримечательностей" из книги и сериала.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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Страны, Замки, Сказочные места, Игры престолов, Необычные достопримечательности.
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