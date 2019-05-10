Как живут люди в Латинской Америке: небанальные фото о повседневной жизни

Это собирательное наименование американских стран и территорий, использующих в качестве официальных романских языков, прежде всего - иберо-романские испанский и португальский, иногда также галло-романский французский. Название объясняется тем, что романские языки произошли от латинского языка. До конца XIX века в США также использовался термин Испанская Америка, обозначая все испаноязычные территории южнее США.