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Пятница, 10.05.2019
Как живут люди в Латинской Америке: небанальные фото о повседневной жизни
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Как живут люди в Латинской Америке: небанальные фото о повседневной жизни

Это собирательное наименование американских стран и территорий, использующих в качестве официальных романских языков, прежде всего - иберо-романские испанский и португальский, иногда также галло-романский французский. Название объясняется тем, что романские языки произошли от латинского языка. До конца XIX века в США также использовался термин Испанская Америка, обозначая все испаноязычные территории южнее США.
zefirka.net
zefirka.net
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