Топ лучших мест во Львове с настоящим шармом старого города Всем известно, что Львов - это один из самых живописных городов Украины. И, наверное, уже каждый здесь побывал. Львов - это не только исторический город, но и идеальное место для того, чтобы сделать атмосферные фотографии, которые еще долго будут навевать теплые воспоминания о городе Льва. Поэтому сегодня мы покажем вам подборку мест во Львове, о которых вы, возможно, не знаете.