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Понедельник, 13.05.2019
Любителям животных: крупнейшие зоопарки мира, которые вам захочется посетить
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Любителям животных: крупнейшие зоопарки мира, которые вам захочется посетить

В Азии, Европе, Северной Америке и Африке зоопарки по всему миру выполняют замечательную охранную функцию. Они защищают дикую природу Земли и учат людей тому, как можно ей помочь. Благодаря пожертвованиям, зоопарки защищают от вымирания наиболее уязвимых животных, поддерживают их здоровье и способствуют размножению. Конечно, большинство зоопарков - это всего лишь несколько тысяч квадратных метров, на которых живет горстка животных. Однако есть и по-настоящему огромные, позволяющие создать для животных разные условия. С учетом сказанного, вот 25 крупнейших зоопарков в мире, которые вы захотите посетить.
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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