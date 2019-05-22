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Кризис и безработица: повседневная жизнь в Венесуэле (Фото)
Чтобы купить что-нибудь съестное в магазине, приходится отстоять в огромной очереди. Некоторым людям ни остается ничего другого, как искать еду в мусорных контейнерах. Народ не доволен властью, по всей стране проходят акции протестов. Венесуэла, полная официальная форма - Боливарианская Республика Венесуэла - государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе. По оценкам 2015 года население страны составляло 30 761 000 человек, площадь: 916 445 км².
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