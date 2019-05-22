В Правительстве приняли новые условия лицензирования туроператоров

Новости путешествия: В Правительстве приняли обновленные правила лицензирования туроператоров, которые обязывают последних быть открытыми и финансово стабильными для клиентов.

Как сообщается на сайте Министерства экономразвития, сегодня, 22 мая, разработанные в ведомстве изменения к условиям лицензирования туроператоров согласовали в Кабмине.

Согласно принятым обновлениям, чтобы получить лицензию, туроператор должен гарантировать клиенту финансовую стабильность в виде поддержки банковского либо любого другого кредитного учреждения. В случае возмещения убытков перед туристами, сумму финансовой гарантии необходимо будет восстановить в течении следующего рабочего дня.

Также сотрудники туропертора обязаны будут проверить информацию о рейсе за 8 и 2 часа до вылета. В случае задержки рейса более чем на 4 часа, информацию об этом должны опубликовать на сайте компании и отправить соответствующие данные в Министерство экономического развития.

"Туристический сезон уже начался. У Правительства сегодня стоит задача защитить украинцев от действий недобросовестных туристических операторов, чтобы избежать туристического коллапса, который возникал в предыдущие годы. Для этого мы (Минэкономразвития - ред.) инициировали ряд важных изменений в лицензионные условия ведения туроператорской деятельности", - заявил Министр ведомства.

Кроме выше перечисленных условий работы туроператоров отныне они обязаны публиковать список всех турагентств, с которыми ведут сотрудничество. Информация о них должна включать данные о руководстве организации, строки действия договоров, банковские реквизиты лица, которое предоставляет финансовые гарантии турагентства.

Также не обошли стороной и маломобильные группы населения. В данном случае туристические операторы обязуются предоставлять информацию об условиях передвижения в страну временного пребывания и гарантировать все необходимые условия для комфортного преодоления пути к месту отдыха.