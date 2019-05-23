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Четверг, 23.05.2019
Как выглядит недельный рацион семьи в разных странах мира (Фото)
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Как выглядит недельный рацион семьи в разных странах мира (Фото)

Питер Менцель (Peter Menzel) — американский фотожурналист, работы которого публиковались во многих международных изданиях, включая National Geographic, Forbes, Fortune, Wired, Geo, Stern, Paris Match, Life и Le Figaro, а также неоднократно выставлялись офисе Организации Объединенных Наций, Музее Науки и Промышленности в Чикаго, Национальном музее естественной истории, Музее науки в Бостоне и Visa Pour L’Image. В результате исследования Питера мы можем очень подробно рассмотреть сколько и каких продуктов закупают на неделю семьи из самых разных стран, а следовательно — сравнить их пищевые привычки и уровень благосостояния.
infomaniya.com
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